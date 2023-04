"Killed" Game of Thrones spin-offs er fortsatt under utvikling, sier George R.R. Martin

HQ

I et nylig blogginnlegg som snakket om A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Game of Thrones spin-off-serien som fikk grønt lys av HBO forrige uke, bestemte skaperen George RR Martin seg for å rydde opp i et par ting om de mange såkalte "drepte eller forlatte" andre ringvirkninger.

Når han snakket om hvor lang tid det tar å få disse spin-offene grønt lys, nevnte han at Dance of Dragons og Dunk & Egg spin-offs han pitchet i 2016 til slutt ble House of the Dragon og A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, og at dette beviser hvordan utviklingen vrir og endrer seg over tid.

Til dette formål la forfatteren til: "Lærdommen der er at utvikling tar tid. Jeg ser alle disse historiene på nettet om andre spinoffs blir drept eller forlatt ... aner ikke hvor de får disse tingene ... Og det får meg bare til å riste på hodet.

– Nymeria-showet er fortsatt under utvikling. Det samme er Sea Snake-showet. Bare hadde en flott uke på den, arbeider med forfattere. Og det er andre, både live action og animert.

– Hvor mange vil få grønt lys som Dunk & Egg? Umulig å si. Hvor lang tid vil det ta? Det kommer an på. Ingen vet sikkert.»

Martin hørtes ut ved å legge til: "Da jeg gikk på barneskolen, var det et politishow som ble avsluttet hver uke med: "Det er åtte millioner historier i The Naked City. Dette har vært en av dem.» Og det var bare New York City. Westeros og Essos er mye større, med enda flere historier. Vi trenger bare tid til å fortelle dem det.»

