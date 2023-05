Killers of the Flower Moon ser allerede ut som en ny Scorsese-klassiker

HQ

Selv om vi ikke dro til filmfestivalen i Cannes, får vi likevel noen inntrykk av filmene fra kritikerne som fikk sjansen til å se dem, ettersom noen filmer har hatt premiere tidlig på festivalen.

En film som ble vist tidlig i Cannes var Scorseses Killers of the Flower Moon. Etter en ni minutter lang stående applaus er det trygt å si at publikum likte den anerkjente regissørens siste verk. Og ved å se på Rotten Tomatoes-poengene kan vi se at kritikerne også gjorde det.

For øyeblikket ligger Killers of the Flower Moon på 97 % på vurderingsnettstedet. Dette markerer en sterk kontrast fra den andre store filmen som ble vist i Cannes, som var Indiana Jones and the Dial of Destiny. Indys siste utflukt vant nok en stående applaus, men kunne ikke vinne over kritikerne ettersom den nå ligger på råtne 50%.

Killers of the Flower Moon kommer på kino i oktober. Kommer du til å se den?