Siden klokken har passert 17 kan du nå skaffe deg Hood: Outlaws & Legends, Iratus: Lord of the Dead og Geneforge 1 - Mutagen uten å betale en eneste krone på Epic Games Store. Samtidig betyr dette at vi vet i alle fall to spill som blir gratis på PC neste torsdag, og det viser seg altså å være Killing Floor 2 og Ancient Enemy.