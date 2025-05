Kim Jong Un feirer Russlands seiersdag og styrker båndene til Moskva

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Nord-Koreas leder Kim Jong Un, ledsaget av sin datter, avla et sjeldent besøk til den russiske ambassaden i Pyongyang for å feire Russlands seiersdag, en markering av Sovjetunionens triumf over Nazi-Tyskland.

Under besøket la Kim vekt på å styrke forholdet og understreket deres "uovervinnelige allianse". Det tette båndet er særlig tydelig i det militære samarbeidet, der nordkoreanske tropper er utplassert for å bistå Russland i den pågående konflikten med Ukraina.