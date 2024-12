Kimura Subaru blir med One Piece som Frankys nye stemme

HQ

Fans av One Piece fikk oppleve et rørende øyeblikk på Jump Festa 2025 da Kazuki Yao offisielt kunngjorde at han trekker seg som Frankys stemme. Kimura Subaru, hvis kunngjøring ble bekreftet i et innlegg på One Piece's offisielle X-konto, trer inn i rollen hans. Subaru er kjent for sitt arbeid i Jujutsu Kaisen og JoJo's Bizarre Adventure, og bringer et vell av erfaring til den ikoniske Straw Hat-piraten.

Avsløringen ble ledsaget av en spesiell høydepunktsfilm med Frankys største øyeblikk, etterfulgt av en emosjonell klem mellom Yao og Subaru. Kimuras stemmeskuespill, som han har finpusset gjennom roller som Aoi Todo og Pesci, gjør ham til en naturlig del av Frankys eksentriske personlighet, og Yao uttrykte full tillit til sin etterfølger, og sa at karakterens "super" energi er i gode hender.

2024 har sett en bølge av endringer for One Piece stemmeskuespillere, med Yao som den siste som trakk seg på grunn av helseproblemer. Med Kimura ombord, hvordan tror du hans dynamiske tolkning av Franky vil forme stråhattenes neste eventyr?