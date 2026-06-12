Kina har redusert oljeforbruket sitt med 20 % ved hjelp av enkle tiltak

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Helt siden krigen i Iran startet tidligere i år, har Kina redusert sine oljekjøp fra verdensmarkedet betydelig. Kina har vært verdens største oljekjøper, noe som har redusert presset på oljeprisene, som rapportert av Reuters og YLE.

Oljeforbruket i Kina hadde allerede falt før krigen i Iran på grunn av avtakende økonomisk vekst og den utbredte bruken av elbiler. Men denne nåværende nedgangen i etterspørselen etter olje har vært noe helt annet.

Faktisk falt Kinas forbruk av bensin og bensinprodukter med opptil 20 prosent i april sammenlignet med året før. Kineserne har ikke redusert reiseaktiviteten, men endret den. Folk har byttet fra bensindrevne biler til elektriske kjøretøy, det vil si tog, T-bane, elektriske drosjer og elektriske lastebiler. Og som man kunne forvente, økte ladingen av elektriske kjøretøy med 69 prosent i april sammenlignet med fjoråret.

Eksperter mener at kinesernes atferd har endret seg permanent i retning av redusert oljeforbruk, støttet av den raske spredningen av elektriske kjøretøy.