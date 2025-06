Kina maner til ro etter Israels angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Kina har uttrykt alvorlig bekymring over Israels nylige militæraksjon mot Iran, og oppfordrer til en umiddelbar nedtrapping for å unngå ytterligere ustabilitet i regionen, sa en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet fredag.



Det kan interessere deg: Israel slår til mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet.



"Kina motsetter seg enhver krenkelse av Irans suverenitet, sikkerhet og territorielle integritet, og motsetter seg enhver eskalering av spenninger og utvidelse av konflikter. En plutselig økning i regionale spenninger er ikke i noen av partenes interesse", sier talsperson Lin Jian.

Beijing understreket sin motstand mot ethvert brudd på nasjonal suverenitet og tilbød seg å spille en meglerrolle. Med økende spenninger og begge sider som forbereder seg på ytterligere konfrontasjoner, understreker Kinas inngripen landets økende diplomatiske interesse i Midtøsten.