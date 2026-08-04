Kina når en milepæl på energiområdet, ettersom andelen kull i energimiksen faller til under halvparten

HQ

Det har lenge vært et velkjent faktum at Kina har investert tungt i kull som energikilde, noe som fra et miljøperspektiv er blant det verste man kan gjøre. Men samtidig har Kina også investert tungt i fornybar energi, og nå melder Financial Post at dette enorme landet har nådd en viktig milepæl.

I løpet av de første månedene av dette året har kullets andel av landets energiproduksjon falt under 50 %. Det er imidlertid verdt å merke seg at Kina fortsatt utvider sin kullkapasitet, men utvider grønn energi i et raskere tempo, noe som fører til at andelen av kull krymper.