HQ

De politiske motsetningene mellom USA og Kina dreier seg ikke bare om den globale energikrisen som er forårsaket av USAs og Israels angrep på Iran på grunn av kontrollen over Hormuzstredet, men strekker seg også til andre deler av verden der USA utøver press for å fremme sine økonomiske og territorielle interesser. Disse interessene kolliderer helt klart med interessene til Kinas allierte, slik tilfellet er med Cuba.

Siden begynnelsen av året, da USA gjennomførte en spesialoperasjon for å pågripe Venezuelas president Nicolás Maduro i landets hovedstad og gripe direkte inn i landets politikk for salg av råolje, har det ikke gått bra på Cuba. Øya, som var et mål for USAs ekspansjonistiske ambisjoner allerede før revolusjonen i 1953, opplevde snart at drivstoffleveransene fra Venezuela ble sterkt begrenset. Rasjonering og strømbrudd har pågått i månedsvis, og det er nå praktisk talt ingen motorkjøretøyer på veiene i Havanna. Donald Trump ønsker å styrte Cubas sosialistiske regjering, og sist fredag, 1. mai, undertegnet den amerikanske presidenten ifølge Reuters en ny presidentordre for å øke energipresset og de økonomiske sanksjonene mot øya. Og Kina, Cubas historiske allierte, har gjort sitt.

Beijing har i en uttalelse kritisert de "alvorlige bruddene på internasjonale relasjoner" ved ensidig å intensivere sanksjonene mot Cuba. Kinas utenriksdepartement la til: "Kina ... oppfordrer USA til umiddelbart å avslutte embargoen og sanksjonene mot Cuba og enhver form for tvangspress." Xi Jinpings regjering støtter Cubas innsats for å sikre landets suverenitet og sikkerhet.

Det er uklart om denne uttalelsen vil føre til ytterligere tiltak i den spente handelskrigen mellom Kina og USA, men blokaden av øya forårsaker en humanitær krise som truer livet til tusenvis av cubanere, bare 1800 km fra undertrykkernes kyster.