Kina vil fjerne alle AMD-, Intel- og Nvidia-komponenter fra landet innen 2022

Én sak som har dominert det meste av 2019 har vært USAs handelsembargo mot Kina, som har gjort at Huawei har hatt det utrolig vanskelig med å gjøre forretning i landet, og det resulterte faktisk i at Google trakk seg fra deres samarbeid med den kinesiske elektrogiganten, som betyr at det ikke lengre er Android på Huawei-telefoner.

Men det er ikke kun USA som kan benytte seg av denne taktikken, for Kina har nå svart dem. Det bor over 1.3 milliarder mennesker i Kina, og mange av dem bruker hardware bestående av komponenter fra vestlige virksomheter, som AMD, Intel og Nvidia. Nå har den kinesiske regjeringen avslørt at de vil fjerne alle disse komponentene fra landet innen 2022.

I en lengre rapport fra Financial Times kommer det frem at den kinesiske regjeringen påbegynte arbeidet tidligere i år. Innen utgangen av 2020 håper de på at hele 30% av hele landets IT-infrastruktur kjører med komponenter som er produsert av kinesiske virksomheter.

Innen 2022 vil det antakeligvis ikke være noen AMD, Intel, eller Nvidia-komponenter igjen i landet, som uten tvil vil være et stort tap for alle de tre gigantene, som anser Kina for å være et avgjørende marked. Det blir virksomheter som Zhaoxin, YMTC og ChangXin Memory som skal erstatte disse komponentene.