Kinas mega-ambassade i London kan få grønt lys denne uken

En avgjørelse om Kinas foreslåtte mega-ambassade i London er ventet denne uken, noe som kan bidra til å bedre forholdet i forkant av statsminister Keir Starmers reise til Beijing senere denne måneden. Ifølge myndighetene vil plansøknaden, som først ble sendt inn i 2018, sannsynligvis bli godkjent mandag eller tirsdag.

Sagaen begynte da Kina kjøpte Royal Mint Court-tomten i nærheten av Tower of London for 255 millioner pund, i den hensikt å bygge sin største ambassade i Europa. Forsinkelser i kommunestyret, politisk nøling og gjentatte nye søknader har forlenget prosessen, noe som har frustrert Beijing og blokkert Storbritannias planer om å bygge om ambassaden i Beijing.

Starmer og Xi // Shutterstock

Eksperter sier at den lange forsinkelsen har vært et symptom på at den britiske regjeringen ofte har vært "varm og kald i forhold til Kina". Steve Tsang ved SOAS bemerker at Kina oppfattet de første tilbakeslagene i planleggingen som ond tro, mens Kerry Brown ved King's College kaller saken "symbolsk vanskelig", noe som gjenspeiler større spenninger i det bilaterale forholdet.

Sikkerhetstjenestene har vurdert den potensielle risikoen for spionasje, men mener at den kan håndteres, til tross for ambassadens nærhet til store datakabler i City of London. En godkjenning kan bane vei for videre samarbeid om handel, kunstig intelligens og andre diplomatiske initiativer, og gjøre Starmers besøk i Beijing mer produktivt.

Protester fortsetter utenfor området, med lokale innbyggere og medlemmer av den kinesiske diasporaen som reiser juridiske utfordringer. Brown advarer om at selv om ambassaden blir godkjent, vil den forbli et "evig sår" i forholdet mellom Storbritannia og Kina, og understreker behovet for en konsekvent holdning fra regjeringens side for å håndtere de pågående bekymringene.