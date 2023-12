Kind Words får en oppfølger

Under Day of the Devs: The Game Awards Edition avslørte utvikleren og utgiveren Popcannibal nettopp at de er i ferd med å lage en oppfølger til det sjarmerende Kind Words.

Spillet, som skal hete Kind Words 2, vil utvide originalens beroligende og sunne spillopplevelse ved å gi spillerne mulighet til å bevege seg utenfor soverommet og inn i et større bymiljø. Det blir blant annet mulig å besøke kaffebarer for å skrive poesi, klatre opp på en fjelltopp for å dele ønsker, eller rett og slett snakke med NPC-er for å dele noen ... vel ... snille ord med dem.

Det er foreløpig ikke satt noen utgivelsesdato for Kind Words 2, og det er også uklart hvilke plattformer spillet kommer til å lanseres på, men vi har blitt fortalt at en spilltest er på vei, så følg med for mer informasjon om dette.

Ellers kan du sjekke ut annonseringstraileren for Kind Words 2 nedenfor.