Kinect avlivet igjen i det som ser ut til å bli det ultimate slaget

HQ

På denne tiden for nøyaktig ti år siden var folk veldig, veldig sinte på Microsoft. De hadde nettopp annonsert en konsoll (Xbox One) som var svakere enn den nærmeste konkurrenten (PlayStation 4), men som de likevel ville ta 100 dollar mer for siden den krevde et høyteknologisk kamera som fulgte med hver enhet.

Dette kameraet skulle være en integrert del av Xbox-opplevelsen og alltid være på, lytte til hva folk sa og potensielt også filme i stuen din når du minst ventet det. Av åpenbare grunner var ikke folk helt begeistret for disse ideene, og tvang Microsoft til å gå tilbake på nesten hele konseptet for Xbox One.

Da Kinect ikke lenger var en obligatorisk del av pakken, forsvant den raskt og ble avviklet, men den har faktisk levd videre til andre formål. Det ble lansert så sent som i 2019 i Azure Kinect Developer Kit, men det ble tydeligvis aldri noen stor hit, for The Verge melder at Microsoft har lagt Kinect i graven - igjen.

Azure Kinect Developer Kit vil være tilgjengelig så lenge lageret rekker, og programvaren vil ikke bli lagt ned. Selv om kameraet og varemerket kan komme tilbake i fremtiden, tror vi at dette er slutten, eller hva tror du?