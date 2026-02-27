Kinesisk oppfinnelse lar deg bytte mellom strøm og bensin med et klikk

HQ

Salget av elbiler tordner fremover, og det er liten tvil om at det vil være fremtiden på sikt. Men frem til da er det noen forbehold som forbrukerne fokuserer på, for eksempel at man må lade hvis man skal kjøre langt, og at ladingen tar lengre tid enn et vanlig drivstoffstopp.

Men hva om du i teorien kunne koble på en modul for lengre turer, som kunne konvertere elbilen din til en bensindrevet bil med et enkelt klips? Det er hva den kinesiske produsenten Changan hevder å ha kommet opp med.

Tanken er at hvis du kjører lavt på strøm, kan du aktivere modulen, og du vil ha en vanlig bensinmotor klar, ifølge rapportering fra Car News China.

De ser et stort potensial i teknologien, men det er uklart om Changan eller dets datterselskaper vil bruke det i detaljhandel modeller.