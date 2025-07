King erstatter angivelig 200 utviklere med AI

HQ

Ifølge innsidekilder skal rundt 200 ansatte - hovedsakelig fra level design-teamet - være berørt av Microsofts siste bølge av nedbemanninger. En lekket intern melding antyder at King dobler ned på AI-verktøy som kan automatisere viktige deler av spillutviklingsprosessen, fra menyoppretting til miljødesign.

Dette er angivelig en del av Microsofts bredere strategi for å kutte kostnader, bli mer smidig og flytte flere menneskelige ressurser mot markedsføring i stedet for utvikling. AI-verktøyene er utviklet for å fremskynde produksjonstiden og eliminere det som beskrives som "menneskelige flaskehalser".

Det kan være fornuftig fra et forretningsmessig synspunkt, men ikke alle er like begeistret for det økende gapet mellom menneskelig kreativitet og automatisering. Så langt har verken King eller Microsoft offisielt bekreftet nyheten, så ta den med et saltkorn. Når det er sagt, gitt Satya Nadellas offentlige entusiasme for AI, virker dette ikke så langt hentet.