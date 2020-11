King of Fighters XV vises frem tidlig neste år

Du ser på Annonser

Å si at fansen har måttet vente lenge på King of Fighters XV er sannelig ingen overdrivelse, men nå virker det som at det begynner å skje saker og ting. Brukere på Resetera retter oppmerksomheten mot et japansk intervju der produsenten Yasuyuki Oda avslører at vi kommer til å få se spillet tidlig neste år.

Da King of Fighters XV ble annonsert for drøyt ett år siden ble det kun annonsert til PlayStation 4. Vi går dog ut i fra at PlayStation 5 også er aktuell nå, og forhåpentligvis Xbox Series S/X etter hvert.