King of Fighters XV-fremvisningen er blitt utsatt

SNK hadde egentlig planer om å vise frem King of Fighters XV i går, den 6. januar. Det skjedde ikke da de av uante grunner valgte å utsette planene. En ny dato har heller ikke blitt annonsert. Samtidig skulle også Samurai Shodowns Season Pass 3 vises fram, men det ble også utsatt.

"Today's announcement of KOF XV and SAMURAI SHODOWN's Season Pass 3 which was originally scheduled for (Jan. 6th) 6pm PST has been postponed. We sincerely apologize to everyone who was looking forward to the announcements. We will inform our fans as soon as the new date and time has been confirmed, and appreciate your kind understanding", skrev SNK på Twitter.