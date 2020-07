King of Seas lar deg erobre havet

Du ser på Annonser

Sea of Thieves har blitt en stor suksess for Rare, men noen klarer bare ikke å sette seg inn i den typen spill. Derfor har den italienske utvikleren 3DClouds gått for en litt annen tilnærming i deres nyannonserte King of Seas, en tittel markedsført som en action-RPG. Her kan du forvente en prosessuelt generert verden, eksplosive sjøslag, byttehandel og skattejakt. Interaksjon med NPCer skal også spille en større rolle i King of Seas, og vi ser derfor frem til å se gameplay fra spillet.

Noen lanseringsdato er enda ikke spesifisert, men spillere på PlayStation 4, Nintendo Switch, PC og Xbox One kan forvente en lansering til høsten. Sjekk ut annonseringstraileren øverst.