King of Seas-demo tilgjengelig nå på Switch og Xbox One

Sjørøvereventyrlystne Switch- og Xbox One-spillere kan fra og med i dag prøve seg på 3DClouds kommende priateventyr King of Seas takket være en demo som nå har blitt...

King of Seas slippes i februar

den 15 januar 2021 klokken 10:30 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

3DClouds meddeler i dag at deres nautiske eventyr King of Seas slippes den 18. februar. Det kommer da til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Du kan allerede nå legge...