Kingdom Come: Deliverance II får snart støtte for modifikasjoner

HQ

Selv om grunnspillet i Kingdom Come: Deliverance II handler om nøyaktighet og autentisitet, vil modifikasjoner absolutt ikke være det. Snart vil du kunne forme Bohemia slik du vil, takket være den offisielle modifikasjonsstøtten som er på vei til spillet.

Vi har ikke en offisiell dato for når mod-støtte vil komme på Steamworks, men Warhorse Studios sier at den kommer, og vi kan ikke forestille oss at det vil være for langt unna. Rollespill som Kingdom Come: Deliverance II har ofte et sunt modding-fellesskap, og det kan til og med tiltrekke flere spillere til spillet.

Den opprinnelige Kingdom Come: Deliverance har ganske mange mods som prøver å tone ned spillets realisme, og tilbyr enklere kamp, raskere nivellering og mer. For noen kan dette høres ut som juks, men for de som ønsker å oppleve verdenen og historien uten å dø om og om igjen, kan modding være veien å gå.