Kingdom Come: Deliverance II har solgt 3 millioner eksemplarer

Vi har ikke hørt så mye om hvordan Kingdom Come: Deliverance II har prestert på en liten stund, men dette har siden endret seg. Det anerkjente rollespillet har nå passert nok en imponerende salgsmilepæl, da utvikleren Warhorse Studios bekrefter på sosiale medier at spillet nå har solgt i tre millioner eksemplarer.

Det betyr at spillet i gjennomsnitt har solgt rundt en million eksemplarer i måneden siden ankomsten i begynnelsen av februar, noe som definitivt er en imponerende salgsrate å feire. Men dette var ikke alt, utvikleren bemerker til og med at denne milepælen betyr at Kingdom Come: Deliverance -serien nå har gått forbi 10 millioner totalt solgte eksemplarer, og sementerer den som en moderne RPG-stor.

Spørsmålet er nå om spillet kan opprettholde denne salgsutviklingen.