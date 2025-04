Kingdom Come: Deliverance II-regissør mener AAA-spill risikerer å bli "bedriftsprodukter"

HQ

Det er vanskelig å ignorere at det har skjedd et visst skifte i hvordan mange spillere oppfatter AAA-titlene som fyller ut året i den senere tid. Enten du vil skylde på kulturkrigen, svindlere eller sjefene bak de store selskapene, er det noen som begynner å bli lei av det de får.

Men så er det alltid et spill eller to som klarer å vise bransjen hva folk er ute etter. I følge Kingdom Come: Deliverance IIs regissør Daniel Vávra kan splittelsen som noen ganger oppstår mellom hva utgiverne gir ut og hva folk spiller, forklares med en sammenligning med Hollywood.

"Hvis du ser på film, i hvert fall tidligere, fungerer Hollywood-studioer veldig annerledes enn spillselskaper. Du har produsenter som velger et manus, så prøver de å finne penger, og så setter de sammen teamet og gir mye kontroll til regissøren", sa han til The Game Business. "I bunn og grunn er det regissøren og produsenten som kontrollerer alt. Og produsentene gir ofte sjansen til veldig unge og noen ganger uerfarne folk. Bryan Singer var for eksempel veldig ung da han laget den første X-Men. De ga ham en veldig viktig franchise. Så Hollywood var, i hvert fall tidligere, villig til å ta risiko og prøve å gjøre nye ting med nye folk. Og de visste at det handler om en god regissør snarere enn en komité."

"I spillbransjen har du et selskap med et styre av folk som bestemmer ting, og regissøren eller manusforfatteren er bare én av dem, og har ofte ikke det siste ordet. Og det gjør at det er mye større risiko for at det i bunn og grunn blir et bedriftsprodukt i stedet for et kunstverk," fortsetter han. "Dette miljøet frastøter også kreative mennesker. Veldig mange. For et stort spill som ligner på vårt eller Red Dead Redemption, eller hva det måtte være, trenger du mye penger, mye ressurser ... mye mer enn for en typisk film. Det tar mye lenger tid. Du kan spille inn en film veldig raskt, det er selvfølgelig mye postproduksjon, men du setter sammen et stort team på kort tid. Mens i spill har du et stort team i årevis. Denne work-for-hire-modellen som fungerer i Hollywood, fungerer ikke i spillindustrien."

Er du enig med Vávra?

Kingdom Come: Deliverance II er ute nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.