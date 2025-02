Kingdom Come: Deliverance II skribent er på banen igjen etter mindre gode anmeldelser Han klandrer en spesifikk anmeldelse for at spillet ikke lenger har en metascore på 90.

HQ Kingdom Come: Deliverance II Daniel Vavra, skribent og regissør på Warhorse Studio, har tidligere kritisert Eurogamers anmeldelse av spillet (de ga det 3 av 5 stjerner), og nå er han på banen igjen. Denne gangen er det en anmeldelse av Kingdom Come: Deliverance II fra nettstedet GamesHub, som ga spillet 2½ av 5 stjerner, noe som angivelig har ført til at spillet nå har mistet sin Metascore på 90 - den ligger for øyeblikket på imponerende 88/100. Dette har likevel fått Daniel Vavra til tastene og på media X skriver han blant annet : "Vi har ikke lenger en Metacritic-score på 90 %. Vær stolt av din utmerkede journalistiske standard!" Man kan være uenig i anmeldelsen og ha en mening om både spillet og anmeldelsen, men det høres ut som en ganske dårlig idé å offentlig kritisere et mediehus på denne måten fordi de anmelder spillet annerledes enn spillskaperen ønsket. Flere spillere har også lagt merke til Vavras oppførsel i det siste, og flere av kommentarene til hans siste innlegg er i en tone som ikke tåler gjengivelse her på Gamereactor. Kan dette slå tilbake på Warhorse Studios? Og hva synes du om at en spillskaper offentlig peker på en spesifikk anmeldelse på denne måten? Er det greit at han uttrykker sin uenighet, eller bør ikke spillskapere gjøre noe sånt?