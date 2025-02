Kingdom Come: Deliverance II-skuespiller reagerer på høyresidens motreaksjoner

HQ

Kingdom Come: Deliverance II har hatt det mange vil kalle en ganske vellykket lansering. I skrivende stund har spillet over 250 000 spillere, og det solgte en million eksemplarer i løpet av de første 24 timene etter lanseringen.

Noen har imidlertid forsøkt å rakke ned på spillet allerede før det ble utgitt, og mener at inkluderingen av en romansescene mellom Henry og Sir Hans Capon er kontroversiell. Til BBC sier skuespilleren som spiller Capon, Luke Dale, at han ikke tror at disse reaksjonære er ekte spillere.

"Med det første spillet var det en motreaksjon fra en mer venstreorientert mentalitet, og så har det vært noe av en motreaksjon denne gangen fra den høyreorienterte mentaliteten", sa Dale i et intervju med BBC, og la til at han og skuespilleren Tom McKay, som spiller Henry, har møtt fans siden lanseringen av spillet, noe som har vært "et veldig godt barometer på forvrengningen mellom interaksjon på nettet og interaksjon i den virkelige verden", ifølge McKay. "Vi brukte ni timer, og det kom ikke opp én eneste gang."

"Jeg tror ærlig talt at de som virkelig er store fans av spill og dette spillet, ikke bryr seg om den slags ting," fortsatte Dale. "Det ser ut til å være folk som er veldig politisk engasjerte, og de bryr seg veldig mye om politikk og ikke spill, og de har bare brukt dette som et våpen, men de er ikke nødvendigvis interessert i spill."

Det har absolutt vært et større press mot inkluderende innhold på nettet de siste årene, men det er likevel vanskelig å si hvor stor innvirkning det har hatt på for eksempel spillsalget, for for hver såkalte "woke flop" som Concord eller Dustborn, kommer det et Baldur's Gate III eller Kingdom Come: Deliverance II for å bekjempe det.