Kingdom Come: Deliverance IIs Barber Mode kommer neste uke

HQ

Kingdom Come: Deliverance II Kingdom Come: Deliverance II er et stort rollespill med et vell av muligheter som lar deg tilpasse hvordan du ser ut og spiller spillet, men én ting du ikke kan endre, er Henrys frisyre. Nå er det i ferd med å endre seg.

Barber Mode-oppdateringen er en gratis del av innholdet som lar deg gi Henry en ny frisyre, både på toppen av hodet og rundt ansiktet. I likhet med Grand Theft Auto og The Witcher 3: Wild Hunt, vil du kunne legge til ansiktshår til den vanligvis glattbarberte Henry, slik at du får en annen måte å tilpasse din versjon av helten vår på.

Barber Mode kommer sammen med offisiell mod-støtte og flere rettelser i Patch 1.2, som kommer ut den 13. mars. Vi venter også spent på at spillet skal få en Hardcore-modus og hesteveddeløp.