Kingdom Come: Deliverance IIs første DLC er ute nå

Kingdom Come: Deliverance IIs første historie DLC - Brushes with Death - er ute nå for spillere. Den første utvidelsen for Warhorse Studios 'massive historiske RPG ser hovedpersonen Henry blandet opp med en gåtefull kunstner.

Historien ser Henry og denne kunstneren flettet sammen gjennom en rekke oppdrag, hvor du må oppdage mer av sistnevntes fortid. Du kommer til å dra på eventyr gjennom begge kartene i spillets verden i denne DLC-en, som automatisk legges til i biblioteket ditt hvis du har kjøpt Gold Edition eller Expansion Pass.

Ellers kan du kjøpe DLC for £4.99. I tillegg til de nye oppdragene kan du også modifisere skjoldene dine med den nye Shield Painting-funksjonen. Sjekk ut alt som kommer i Brushes with Death i traileren nedenfor:

Kingdom Come: Deliverance II er tilgjengelig nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.