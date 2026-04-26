Kingdom Come: Deliverance-utviklere bruker spillsalg til å redde et ekte slott

Kingdom Come: Deliverance er et spill som setter sin ære i historisk nøyaktighet. Hovedpersonen vår er ikke en virkelig person, men alle stedene han utforsker, var det. Noen er i bedre stand enn andre, og et av de første stedene vi kan kalle hjem i KCD, trenger nå hjelp.

Pirkštejn Castle, som ble avslørt på Warhorse sin Twitter/X-konto, trenger for øyeblikket restaurering og er under gjenoppbygging. Uten vedlikehold er det mulig at dette historiske stedet kan falle fra hverandre, og derfor gjør utvikleren alt den kan for å hjelpe til. Under Steam Medieval Fest lover de å donere 1 dollar for hvert eksemplar av Kingdom Come: Deliverance som selges, til arbeidet med å restaurere borgen.

Du kan finne mer informasjon om gjenoppbyggingen av Pirkštejn-slottet på den offisielle nettsiden her. Gjenoppbyggingen trenger fortsatt rundt 2,5 millioner CZK (tilsvarende ca. 102 000 euro) for å kunne fullføres, og alle direkte donasjoner er også velkomne.

Steam Medieval Sale avsluttes 27. april, så vær rask hvis du vil kjøpe en kopi av Kingdom Come: Deliverance. Det ser ikke ut til at DLC-salg eller solgte kopier av oppfølgeren vil gå til restaureringen.