Kingdom Come: Deliverance-utviklere bruker spillsalg til å redde et ekte slott

Pirkštejn Castle var Henrys hjem i det første spillet, og nå er det på tide at vi gjengjelder tjenesten.

Kingdom Come: Deliverance er et spill som setter sin ære i historisk nøyaktighet. Hovedpersonen vår er ikke en virkelig person, men alle stedene han utforsker, var det. Noen er i bedre stand enn andre, og et av de første stedene vi kan kalle hjem i KCD, trenger nå hjelp.

Pirkštejn Castle, som ble avslørt på Warhorse sin Twitter/X-konto, trenger for øyeblikket restaurering og er under gjenoppbygging. Uten vedlikehold er det mulig at dette historiske stedet kan falle fra hverandre, og derfor gjør utvikleren alt den kan for å hjelpe til. Under Steam Medieval Fest lover de å donere 1 dollar for hvert eksemplar av Kingdom Come: Deliverance som selges, til arbeidet med å restaurere borgen.

Du kan finne mer informasjon om gjenoppbyggingen av Pirkštejn-slottet på den offisielle nettsiden her. Gjenoppbyggingen trenger fortsatt rundt 2,5 millioner CZK (tilsvarende ca. 102 000 euro) for å kunne fullføres, og alle direkte donasjoner er også velkomne.

Steam Medieval Sale avsluttes 27. april, så vær rask hvis du vil kjøpe en kopi av Kingdom Come: Deliverance. Det ser ikke ut til at DLC-salg eller solgte kopier av oppfølgeren vil gå til restaureringen.

Kingdom Come: Deliverance

Relaterte tekster

0
Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-utgaveScore

Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-utgave
ANMELDELSE. Skrevet av Alex Hopley

Det er en ny måte å spille starten på Henrys eventyr på, og vi har sjekket ut den lenge ryktede Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-oppgraderingen i forkant av den overraskende lanseringen.

3
Kingdom Come: DeliveranceScore

Kingdom Come: Deliverance
ANMELDELSE. Skrevet av David Selnes

Har du ønsket å oppleve heder og ære i et autentisk 1400-tallets Europa? Vel, Kingdom Come: Deliverance er her for å gi deg nettopp det!



