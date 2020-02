Kingdom Hearts 3 og Yakuza 0 straks klare for Xbox Game Pass

For noen uker siden begynte Microsoft virkelig å hype opp at Xbox Game Pass ville få noen meget spennende spill i februar, så jeg var ikke den eneste som stusset litt da det "bare" var Final Fantasy XV som må kunne sies å være det store høydepunktet i starten av måneden. Det viser seg heldigvis at det ikke var den eneste godbiten selskapet har fra østen.

Nå har vi fått vite hvilke spill som blir en del av Xbox Game Pass disse siste to ukene av februar, og der finner vi flere ting folk som for det meste har holdt seg til Xbox gjennom årene helt klart bør prøve ut. Med spill som Kingdom Hearts III, Yakuza 0 og Ninja Gaiden II vil nemlig Japan virkelig innta tjenesten de kommende ukene. Her er hele listen for konsollutgaven av Xbox Game Pass:



Ninja Gaiden II den 20. februar



Kingdom Hearts III den 25. februar



Two Point Hospital den 25. februar



Wasteland Remastered den 25. februar



Yakuza 0 den 26. februar



Jackbox Party Pack 3 den 27. februar



I tillegg til dette har vi også fått en liste over hvilke spill som skal komme til PC-utgaven av Xbox Game Pass i nærmeste fremtid. Den listen ser slik ut: