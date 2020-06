Kingdom Hearts blir rytmespill på PS4, Xbox One og Switch

Square Enix har aldri lagt skjul på at vi ville få flere Kingdom Hearts-spill etter treeren, og de har vist at spin-offs faller i smak også. Da er det jo greit å blande de to.

Selskapet har offentliggjort Kingdom Hearts: Melody of Memory, et rytmespill hvor seriens elskede figurer og musikk samles i skikkelig Guitar Hero-stil. Ikke at det betyr du kan droppe spillet om du er opptatt av seriens historie, for slutten av traileren får det jo til å virke som om det fortsatt vil skje noen viktige ting. Dermed er det bare å gjøre seg klar på både PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch i høst...Ja, dette blir det første Kingdom Hearts-spillet på hybridkonsollen.