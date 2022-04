Kingdom Hearts IV annonsert med ny stil og historie

Kingdom Hearts III leverte ikke helt den "slutten" mange håpet på, så noen fryktet kanskje at Square Enix ville la serien i alle fall hvile en stund. Det blir ikke tilfellet.

Som en del av dagens 20-årsjubileum for Kingdom Hearts ble det bekreftet at Kingdom Hearts IV er på vei. Spillet er fortsatt i en meget tidlig fase av utviklingen, men annonseringstraileren alene gjør det klart at vi kan forvente en rekke forandringer. Den mest åpenbare er selvsagt at den grafiske stilen vil være mer realistisk, så både Sora, Donald, Langbein og tydeligvis omgivelsene ser ganske annerledes ut i forhold til forgjengerne.

Når det gjelder historien vil den, som forventet for de som har fullført treeren, starte det som kalles "Lost Master Arc" i denne mer realistiske byen kalt Quadratum sammen med den mystiske Strelitzia vi får se i traileren. Noe mer nevneverdig enn det får vi ikke vite, så det er bare å håpe at utviklingen av dette ikke tar like lang tid som Kingdom Hearts III slik at vi kan forvente mer informasjon om dette spennende prosjektet før det har gått flere år.