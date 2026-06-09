Kingdom Hearts IV avslører en ny trailer i Nintendo Direct

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For første gang på det som føles som en evighet har Square Enix gitt oss en ny oppdatering om den etterlengtede Kingdom Hearts IV. Etter bekreftelsen på at den originale trilogien kommer til Nintendo Switch 2 den 8. oktober i forbedrede versjoner, og med en Kingdom Hearts 3-demo som nettopp er sluppet på eShop, tenkte vi alle allerede på avslutningsannonseringen med Zelda i Direct. Men det var fortsatt én ting til som skulle komme.

Kingdom Hearts IV, med en ny trailer, dukket opp på skjermen. Vi fikk et nytt glimt av kampen mellom lys og mørke, med returen av Mikke, Donald, Langbein og de andre, mens en rekke originale karakterer fra serien også gjorde comeback. Men fremfor alt så vi en mer tenåringsaktig og nesten voksen Sora som igjen svingte nøkkelbladet mot fiendene sine.

"I denne nye delen av action-RPG-serien utviklet og utgitt av Square Enix, vil Sora møte en mangfoldig rollebesetning i den mystiske byen Quadratum. Hovedpersonen vår vil nok en gang reise til forskjellige riker, hvor nye karakterer vil krysse hans vei og et nytt kapittel vil utfolde seg etter hvert som han får nye krefter."

Det var helt filmatisk, uten spillbarhet, og derfor gjør det oss litt triste å se at Kingdom Hearts 4, selv om det også skal slippes på Nintendo Switch 2 ved lanseringen, fremdeles ikke har noen utgivelsesdato, eller engang et år. Men så lenge det er lys, som i denne traileren, er det håp. Og nå virker det nærmere.