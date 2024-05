Kingdom Hearts kommer endelig til Steam

HQ

Square Enix har kunngjort at Kingdom Hearts endelig er på vei til Steam. Sora, Goofy, Donald og alle de andre Disney/Final Fantasy-figurene du har blitt kjent med og elsker, kommer til Valves digitale markedsplass.

Som Square Enix har beskrevet, vil tre spill være tilgjengelige for kjøp enkeltvis. De er :



Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix



Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue



Kingdom Hearts III + Re Mind DLC



En Kingdom Hearts Integrum Masterpiece-pakke vil også være tilgjengelig for kjøp, som inkluderer alle de ovennevnte spillene. Disse spillene kommer til Steam den 13. juni, og markerer et stort steg for serien.