Kingdom Hearts-sagaen nå tilgjengelig på Steam

Som annonsert for noen uker siden, får PC-spillere i dag for første gang tilgang til hele Kingdom Hearts-serien. Siden lanseringen av den første tittelen for 22 år siden, har serien solgt mer enn 36 millioner eksemplarer på verdensbasis.

Denne Steam-utgaven har noen eksklusive små ekstrafunksjoner. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX og Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue har grafisk forbedrede teksturer, og for de som kjøper Kingdom Hearts III, vil en plattform-eksklusiv sverdnøkkel kalt Dark of Night være tilgjengelig.

Steam-brukere kan nå kjøpe Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue og Kingdom Hearts III + Re Mind separat eller i en komplett samling kalt Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, og alle tilbys med 31 % rabatt fra nå og frem til 11. juli.

Ventet du på denne versjonen for å starte Soras historie?