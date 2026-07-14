Kingdom Hearts vil få en «dybdeinnføring» på D23 i august

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Om en måned står en annen stor konferanse for døren når D23 finner sted i Anaheim, California, mellom 14. og 16. august. Arrangementet skal feire alt som har med Disney å gjøre, det være seg animasjon, prinsesser, Marvel, Star Wars og til og med noen av de største videospillseriene...

Med D23 i horisonten er nå programmet for arrangementet blitt offentliggjort, og blant de mange panelene, filmvisningene, foredragene og lignende som tilbys, nevnes det spesifikt et Kingdom Hearts «dybdeanalyse», som skal se nærmere på seriens 25-årige historie og by på «innblikk fra de kreative hodene, stemmeskuespillerne og mer bak magien.»

Det er ingen direkte henvisning til Kingdom Hearts IV i sammendraget for «deep dive», men man må vel anta at et eget panel for spillet uten noen henvisning til det kommende og svært etterlengtede prosjektet sannsynligvis ville skuffe mer enn noen få fans, så kanskje vi nå har en egen plass i kalenderen for når « Kingdom Hearts IV neste gang skal dukke opp.

Når det gjelder D23s andre videospillarrangementer, vil det være et eget panel for Disney Dreamlight Valley, der «spillets skapere vil gi en tilbakeblikk og en spennende forhåndsvisning av det som kommer i 2026.»

Det sier seg selv at vi kan forvente noen interessante spillrelaterte nyheter på D23 om en måned.