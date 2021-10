Kingdom Hearts-spillene kommer til Nintendo Switch

HQ

Vi vet nå at Sora fra Kingdom Hearts-universet blir den siste gjestekarakteren i Super Smash Bros. Ultimate. Det er store nyheter for serien generelt, men det er enda flere gode nyheter for de som er fans av serien.

Nintendo har nemlig avslørt via Twitter at samtlige Kingdom Hearts-spill kommer til Nintendo Switch. Alle tre blir tilgjengelige som "Cloud"-versjon, som betyr at det krever en aktiv internettforbindelse for å kjøre dem. Det er mer spesifikt snakk om Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue og Kingdom Hearts III.

Nintendo og Square Enix har ikke sagt noe om når vi kan forvente en lansering.