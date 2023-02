Kingdom of the Planet of the Apes er ferdig med filmingen

War of the Planet of the Apes brakte Cæsars historie til en slutt, men dette betyr ikke at Planet of the Apes-serien nødvendigvis er ferdig. År etter hendelsene i 2017-filmen tar Kingdom of the Planet of the Apes oss gjennom en ny verden der hominider har utviklet forskjellige klaner, mens menneskeheten har gått tilbake til en vill tilstand.

Filmen, som er satt til en utgivelse 24. mai 2024, er nylig ferdig med innspillingen, som bekreftet av regissør Wes Ball over på Twitter. Videoen som bekrefter nyheten ser en gjeng CGI-aper vinke farvel før Ball stenger et klapperbrett som bekrefter at filmingen er ferdig.

Med så mye CGI som går inn i Planet of the Apes-filmene, er det ingen overraskelse at det fortsatt vil ta over et år å se utgivelsen til tross for at den er ferdig med å filme. Likevel er dette positive nyheter for de som ikke kan vente med å komme tilbake til den post-apokalyptiske verden.