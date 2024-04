Kingdom of the Planet of the Apes regissøren avslører at det nesten ikke er noe blått lerret i filmen.

HQ

Wes Balls nye Planet of the Apes-film har premiere om en drøy måned, og selv om det fremgår av traileren at filmen kommer til å bruke mye CGI for å få skuespillerne til å se ut som aper, kommer resten av verden til å være ekte.

I en samtale med Collider avslørte Ball at det knapt ble brukt blue screen-bakgrunner i det hele tatt under innspillingen, og at mesteparten av filmen ble spilt inn på location. "Vi hadde antakelig ett blue screen-sett på filmen. For det meste er vi ute på ekte locations og filmer med ekte skuespillere. De har tilfeldigvis disse morsomme prikkene med et dumt kamera i ansiktet overalt, noe de etter hvert glemmer, men du gjør det som en live-action-film. Du må bare se for deg at "Å, det kommer til å være en ape som gjør det der om et år". Det er hele greia. Hvordan skaper du spontanitet? Det er det som er greia for meg."

"Utfordringen med denne filmen var: "Hvordan lager man en film som er så teknisk...?". Jeg sammenligner det på en måte med å bygge et puslespill, hvor alle brikkene er hver for seg, og du må skjære det helt riktig her borte i forskjellige arrangementer. Det er først i løpet av de siste fire ukene, der jeg er nå, at alle brikkene faller på plass, og du har ikke tid til å endre dem, og de passer bedre sammen", fortsetter han.

Det tar utrolig mange timer å gjenskape skuespillere som aper og blande deres finesser og mer "menneskelige" interaksjoner, men ifølge Ball skyldes det de mange kameraene som fanger opp alle deler av skuespillerens opptreden. "Jeg har et kamera på ett ansikt, og jeg har et halvt dusin til to dusin infrarøde kameraer som gjemmer seg i settet, bak små løvblader eller noe annet, kamuflert på settet, som faktisk er den tekniske prosessen med å fange opp all denne informasjonen slik at vi kan få det riktig", sier han.

Kingdom of the Planet of the Apes lanseres 10. mai.