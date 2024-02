Kingdom of the Planet of the Apes-skuespillerne gikk på "apeskole" i seks uker

HQ

Som vi vet fra Andy Serkis' tid som Caesar i den siste Planet of the Apes-trilogien kreves det mye engasjement for å bli en CGI-sjimpanse. Det er mye atferd som må studeres for å bli en troverdig ape, ifølge Kingdom of the Planet of the Apes-skuespiller Owen Teague.

I en samtale med GamesRadar avslørte Teague hvordan han trente på rollen som Noa før innspillingen. "Vi hadde en bevegelseslærer, Alain Gauthier," sa han. "Vel, det var tittelen hans - men han var mye mer enn det. Han hjalp oss med å skape disse karakterene. Han jobbet med oss for å få til det fysiske, men han hjalp oss også med å gjøre karakterene til våre egne og finne stemmene deres. Det var kjempegøy."

"Vi begynte med øvelser for å komme i kontakt med kroppen og bygge styrke, for vi gjør veldig fysiske ting i denne filmen. Så begynte vi å få karakterene våre på beina. Vi begynte å snakke. Alain hjalp oss med alt."

Teague avslører også at en annen del av opplevelsen var å komme tett på aper. "Jeg dro til et sted som heter Center for Great Apes i Wauchula i Florida", sier han. <em>"Det er omtrent en time unna der jeg vokste opp. Produsentene våre kjenner direktøren for reservatet, Patti Ragan, som sa at jeg kunne tilbringe litt tid der sammen med apene. Det endte opp med å bli en fantastisk opplevelse."

Kingdom of the Planet of the Apes kommer på kino 24. mai.