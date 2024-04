Kingdom of the Planet of the Apes vil ha seriens lengste spilletid

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes har premiere om en drøy måned, og mens vi venter på å vende tilbake til den verdenen som menneskeheten mistet, dukker det opp nye detaljer om filmen, inkludert dens spilletid.

Ifølge AMCs nettside vil filmen vare i 2 timer og 25 minutter, noe som gjør den til den lengste i serien. Sammenlignet med Oppenheimers, Killers of the Flower Moons og til og med Dune: Part Twos, virker dette som en ganske kort spilletid, men for mange kinogjengere vil det være en velsignelse å vite at de ikke trenger å holde seg for å tisse i enda et tre timer langt epos.

War for the Planet of the Apes var den lengste filmen fra før, med en spilletid på 2 timer og 20 minutter, så det ser ut til å være en trend i denne serien at filmene gradvis får lengre spilletid. Det ser også ut til at det er store forventninger til tilbakekomsten til apeland, ettersom DiscussingFilm rapporterer at det forventes at Kingdom of the Planet of the Apes vil spille inn 54-61 millioner dollar bare i USA den første helgen.