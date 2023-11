Kingdom of the Planet of the Apes vil ikke være like mørk som den forrige trilogien

HQ

Selv om den kommende Kingdom of the Planet of the Apes er en oppfølger til Matt Reeves' trilogi, kommer den ikke til å bli like mørk som Caesars reise mot å bli leder for folket sitt.

Som Wes Ball, filmens regissør, forklarte til Empire vil det fortsatt være et realistisk element i filmen, men den vil ikke nødvendigvis ha nøyaktig samme tone som forgjengerne. "Da jeg først begynte på den, sa jeg: 'Jeg føler at Apes trenger litt Star Wars'. Det hele er fortsatt veldig virkelighetsnært, men det er i bunn og grunn en eventyrfortelling. Hovedpersonen vår - den unge, lettpåvirkelige Noa - møter skikkelser underveis og blir vekket når han havner på et sted som vil sette ham på prøve, og til slutt blir han sitt sanne jeg."

Ball presiserer deretter hva han mener for å forhindre at fansen tror at denne filmen har blitt kraftig endret for et yngre publikum. "Vi har ikke gjort den barnslig eller disneyfisert den, hvis jeg har lov til å si det! Men vi har tilført en yngre ånd."

Det er også et stort sprang i tid i denne filmen. "Det er viktig nok at Caesar fortsatt er en ånd i filmen, men de fleste av hans levende slektninger er ikke med i denne filmen. Hvis de tre foregående filmene var steinalderen, får vi her se hva som skjer når de går inn i bronsealderen."

Det høres i hvert fall ut som om filmen kommer til å by på noen interessante avvik fra tidligere filmer, og vi må vente til mai neste år for å se om de lønner seg.