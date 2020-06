Kingdoms of Amalur: Reckoning-remaster nærmer seg

Med forfatteren R. A. Salvatore og utviklere av spill som The Elder Scrolls IV: Oblivion og tegneserieikonet Todd McFarlane bak roret er det ikke rart at forventningene til Kingdoms of Amalur: Reckoning var høye. Dessverre førte litt lave salgstall og et sviende forlik med Rhode Island etter et ubetalt lån til at håpene om en oppfølger ble knust. I alle fall helt til THQ Nordic bestemte seg for å inkludere IP-en i den ufattelige handleperioden sin for et par år siden. Gledelig nok trenger vi ikke å vente mye lenger for å se det første resultat av dette.

Et spill kalt Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (for THQ slutter ikke med rare navn etter Darksiders: Warmastered Edition og Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered) har nemlig dukket opp på Microsoft Store, og beskrivelsen gjør det helt klart at det er snakk om en remaster som pusser opp grafikken både for selve spillet og alt av utvidelser. En flott nyhet. Spesielt siden oppføringen også hevder at denne nye utgaven vil lanseres allerede den 11. august. Dermed kan vi nok forvente å få bekreftelsen på dette, utgaver til PC og PlayStation 4 og en trailer som viser hvor store eller små de grafiske forbedringene er ganske snart.