Kingdoms of Amalur: Re-Reckonig - Fatesworn er dagens GR Live-spill

Da THQ Nordic bekreftet Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning avslørte de overraskende nok at denne nye utgaven ville få en utvidelse kalt Fatesworn en gang i år, noe de...

Kingdoms of Amalur: Re-Reckonings første utvidelse er nesten klar

den 13 september 2021 klokken 14:32 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I fjor brakte THQ Nordic og utvikleren Kaiko Kingdoms of Amalur: Reckoning tilbake via lanseringen av en remaster. Men det var ikke alt, for allerede da slo de fast at de...