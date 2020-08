Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning går for finesse med gameplay

Du ser på Annonser

Med litt under to uker igjen til lansering kan du være trygg på at THQ Nordic vil begynne å trappe opp markedsføringen av Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, remasteren av det over åtte år gamle spillet som fortjente bedre. Dagens trailer gjør det ganske klart at vi vil få se en god del mer fremover.

Det virker nemlig som om utviklerne ønsker å fremheve valgmulighetene i Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, noe som i første omgang gjøres med å vise hva du kan gjøre om du foretrekker sniking, lynraske angrep og bueskyting.