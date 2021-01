Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kommer til Switch i mars

Du ser på Annonser

Det har nylig blitt avslørt at Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kommer til Nintendo Switch den 16. mars. Denne remaseren av fantasy-rollespillet fra 2012 ble først utgitt i september på PC, PS4 og Xbox One og bød på store forbedringer som bedre lyssetting og teksturere. En ny trailer har også blitt sluppet for Switch-versjonen, som du kan se øverst.

I annonseringen på Twitter avslørte THQ Nordic at Switch-versjonen kommer like før en helt ny utvidelse kalt Fatesworn. Vi er fortsatt usikre på hva denne DLCen inkluderer, men vi vet at denne ikke var tilgjengelig i originalspillet.

Skal du spille Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning på Switch?