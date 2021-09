Kingdoms of Amalur: Re-Reckonings første utvidelse er nesten klar

HQ

I fjor brakte THQ Nordic og utvikleren Kaiko Kingdoms of Amalur: Reckoning tilbake via lanseringen av en remaster. Men det var ikke alt, for allerede da slo de fast at de også jobbet på en helt ny utvidelse til spillet ved navn Fatesworn.

Og hvis du er en av de som går og venter på nytt innhold i Re-Reckoning, så er denne utvidelsen altså snart klar. I et innlegg på Twitter skriver utvikleren følgende:

"It's been a long time coming, but we're finally ready to give you a peek behind the curtain of #ReReckoning's upcoming DLC. Wrapping up the final stages of production, we'd like to share a preview of Fatesworn. Introducing: Gale Crossing!"

Som de står introduserer de Gale Crossing, en liten handelsby hvor man tilsynelatende kan ta på seg oppdrag, kjøpe og selge.