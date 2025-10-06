Kingmakers rammet av forsinkelse bare dager fra lansering

HQ

Kingmakers Spillet har blitt forsinket bare dager før lanseringen. Spillet, der spillerne kastes bakover i tid for å pløye seg gjennom middelalderske riddere og fotfolk med pistoler og andre moderne våpen, lanseres ikke lenger den 8. oktober.

Ingen ny utgivelsesdato for Kingmakers ble heller ikke gitt. "Det er et utrolig ambisiøst, kompromissløst spill, og vi ønsker ikke å kutte noen planlagte funksjoner for å få det ut tidligere", skrev utviklerne i et innlegg som forklarte forsinkelsen. "Målet vårt har helt fra starten av vært å skape noe som ikke ligner noe annet på markedet, med tanke på gameplay, skala, omfang og interaktivitet."

"Vi trenger bare litt mer tid på å polere innholdet før vi føler oss trygge på å ta betalt for det," heter det på slutten av innlegget. Vi får også løftet om en ny spillvideo som kommer veldig snart, men har ennå ikke mottatt den i dagene siden forsinkelsen. Kanskje den dukker opp på Kingmakers opprinnelig planlagte lanseringsdato.