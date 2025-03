Kingmakers-utviklerne satte grensen ved en gigantisk cyborg-mech

HQ

Du har mest sannsynlig sett en trailer for Kingmakers på et eller annet tidspunkt og antatt at det var en drøm og ikke en faktisk kreasjon fra et team av utviklere. Men det er det. Folkene på Redemption Road har bygget dette tredjepersons skytespillet en stund, og det er et spill der spillerne får bruke en rekke moderne verktøy og våpen, som maskingevær, motorsykler, rakettkastere, stridsvogner og mer, alt for å holde unna horder av middelaldersoldater som svinger sverd og skjold.

Til å være et spill med et så unikt oppsett og tema, vil du kanskje bli overrasket over å høre at det var en grense som utviklerne ikke ønsket å overskride, at det var et punkt der ideen ble for tåpelig og latterlig. Ifølge et nylig intervju med Edge Magazine (takk, GamesRadar+) var dette da en gigantisk mech-robot ble inkludert i handlingen.

Spillregissør Paul Fisch uttalte at Kingmakers en gang inneholdt en "gigantisk cyborg" som ville ha føltes "som en titanenhet" og som ville "marsjere rundt og flytte soldater ut av veien". <em>Men hvor kul denne ideen enn er, <em>"oppdaget vi at det var for mye. Det brøt med innlevelsen. Til syvende og sist ødela det fantasien."

Den faste datoen for Kingmakers ankomst er fortsatt uklar, men den nåværende utgivelsesdatoen Q1 2025 virker uaktuell nå, spesielt med tanke på at vinduet bare gir rundt tre uker for en fast dato som skal kunngjøres og for at spillet skal ankomme.