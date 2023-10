Kingpin: Reloaded lanseres 5. desember

Jeg har i det siste tenkt mye på Xatrix Entertainment, det gamle skytespillet hvis design ble laget av mannen som skulle fungere som art director for titler som Half-Life 2 og Dishonored. Vi har lenge visst at 3D Realms jobber med en oppdatering av teksturene, og i dag vet vi når Kingpin: Reloaded vil bli utgitt. 5. desember er datoen, men bare på PC.

HQ

"Kingpin: Reloaded er en forbedret nyutgivelse av den klassiske hevnhistorien. Ta kontroll over en gategjeng og beordre rekruttene dine til å angripe, forsvare seg eller til og med rane pengeskap for å skaffe penger. Bruk pengene til å kjøpe fæle våpen og ta knekken på fiendene dine i dette intense førstepersonsskytespillet. I et stilisert art deco-gangsterland i noir-stil som aldri har eksistert, hersker Kingpin over alt annet med en blodig neve. Når hans løytnant Nikki Blanco etterlater en ukjent Thug i en blodpøl, reiser den oppkomlingen seg fra blodpølen med et blyrør i hånden og hevn i tankene.

Kingpin: Reloaded gir nytt liv til den klassiske Quake II-motoren. 4K-oppløsning, ultrawide-støtte og forbedret grafikk i Enhanced-modus får det vakkert skildrede storbymarerittet til å skinne. Støtte for kontroller gjør spillet mer tilgjengelig for alle som ønsker å utforske dypet av Kingpins fordervelse. Generelle forbedringer som nye oppdrags- og samtalesystemer gjør Reloaded enda bedre enn originalen."