Kings League kommer til Frankrike neste uke: det du trenger å vite om denne spesielle fotballkonkurransen på Twitch

Kings League, sjuerfotballkonkurransen som ble lansert i 2023 i Spania, skapt av den tidligere spilleren Gerard Piqué, med spesielle regler, kortere varighet og vekt på underholdning - med "hemmelige våpen" - spilt av hovedsakelig amatørspillere, med streamere og tidligere (og noen ganger nåværende spillere) som lageiere, har hatt stor suksess og strømmes direkte på Twitch. Konkurransene har siden blitt eksportert internasjonalt: til Mellom- og Sør-Amerika (som Kings League Americas), til Italia, til Brasil og nå også til Frankrike.

Kings League France Kings League Americas ble kunngjort for to uker siden, og 24. mars ble det foretatt en draft av åtte lag. Ett av dem, 360 Nation, vil eies av Real Madrid-, Barça- og Milan-spillerne Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé og Mike Maignan. De fleste vil eies av streamere som Squeezie, Kameto, Pfut eller Michou, eller en blanding av internettpersonligheter og "ekte" fotballfigurer, som finner en lukrativ satsning i denne konkurransen, som er populær blant unge mennesker.

Konkurransen starter i Frankrike 6. april, med et ligaformat etterfulgt av sluttspill og muligheten for å spille Kings World Cup. Piqué selv reiste til Paris for å kunngjøre at den andre utgaven av Kings World Cup (med lag fra alle ligaene) vil finne sted i Frankrike, mellom 1. og 15. juni.

På den måten vil det være en måte å øke interessen for konkurransen i Frankrike, etter at fjorårets utgave fant sted i Mexico, der Porcinos, laget som eies av den populære streameren Ibai Llanos, ble kronet som den første World Kings Cup-mesteren.

Kings Leagues popularitet har kanskje dabbet litt av i Spania etter sjokket det første året, da de solgte ut Camp Nou i Barcelona til de fire siste finalene, men den fortsetter å vokse. Den har også en kvinnekonkurranse, Queens League, som foreløpig bare finnes i Spania og Amerika. Og med flere prominente personer involvert - som Lamine Yamal, som vil bli eier av en klubb som skal offentliggjøres 31. mars - ser fremtiden lys ut. I forrige uke spilte for første gang en aktiv spiller - Pablo Maffeo fra Mallorca - en kamp på Kings League...