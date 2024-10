Kingston Technologys NV3 ser ut til å være løsningen på dine behov for høyhastighetslagring

HQ

SSD-er har blitt nærmest uunnværlige i spillbransjen etter at den nyeste generasjonen av konsoller gikk over til den raskere lagringsløsningen. For PC-spill har SSD-er imidlertid vært kongen i lang tid, selv om det kan by på utfordringer.

En av de største utfordringene med PC-spill i dagens klima er strømbehovet og det faktum at maskinvaren avgir mye varme, noe som bremser og reduserer ytelsen over hele linjen. Kingston Technology har en løsning på dette problemet med SSD-diskettene dine, en ny innretning som de kaller NV3.

Denne SSD-en er designet for å fungere best mulig ved lavt strømforbruk, noe som betyr at den er ideell for de som ønsker å optimalisere og forbedre systemets ytelse, uten at det går på bekostning av verdien. For å se hvordan NV3 oppnår dette og hva vi synes om maskinvaren, må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.